Hizmet ihracatına yenilik destekler yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatının güçlendirilmesi amacıyla, destek oranları, süreleri ve limitleri yeknesaklaştırıldığını, hedef sektörlerde destek kapsamının genişletildiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 15:14, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 15:11
Hizmet ihracatına yenilik destekler yeniden düzenlendi

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan kararla ilgili yapılan açıklamada, hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Hizmet ihracatının 2002 yılında 14 milyar dolar olduğu, 2024'te 117,2 milyar dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, "Bu başarıyla ülkemiz, en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 21'inci sırada yer almakta olup, dünya toplam hizmet ihracatındaki payımız 2002 yılında yüzde 0,89 iken 2024 yılında yüzde 1,32'ye yükselmiştir. 61,4 milyar dolarlık uluslararası hizmet ticareti fazlası ile ülkemiz, bu alanda dünyada 5'inci sırada yer alma başarısını göstermiştir. Hizmet ihracatımızdaki artış 2025 yılında da devam etmiş ve bu değer 122,6 milyar dolara ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu yıl 12 milyar lira destek verilmesi planlanıyor"

Açıklamada, hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın tesis edilebilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana ilgili sektörlere destek sağlandığına işaret edilerek, "Bugüne kadar hizmet sektörlerimize 21 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 2026 yılında 12 milyar lira destek ödemesi yapılması planlanmaktadır." bilgisi verildi.

"Destekler bütüncül bir yapıya kavuşturuldu"

Bu kapsamda daha önce 5 farklı karar kapsamında 289 madde ve yaklaşık 70 sayfa olarak düzenlenen hizmet ihracatına ilişkin destek mevzuatının, 17 sayfa ve 51 maddeden oluşan tek bir karar altında sadeleştirildiği ve bütüncül bir yapıya kavuşturulduğu belirtilen açıklamada, "Yeni düzenlemeyle daha kapsayıcı, yenilikçi, etkili, tüm taraflar açısından sade, kolay uygulanabilir ve anlaşılır bir destek sistemi oluşturulmuştur. Karar ile destek oranları, süreleri ve limitleri yeknesaklaştırılmış, hedef sektörlerde destek kapsamı genişletilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bilişim ve dijital aracılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için tasarlanan e-Turquality Destek Programı'ndan aktif olarak yararlanan şirket sayısının 50'ye ulaştığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketlerimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilebilmesi amacıyla hedef pazar uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda şirketlerimiz, pazar çeşitlendirmelerini daha etkin şekilde gerçekleştirebilecek ve her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle Bakanlığımız desteklerinden yararlanabilecektir. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan Sürdürülebilirlik Proje Desteği, hizmet ihracatçılarımız için uygulamaya alınmıştır. Program kapsamında, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun organizasyon ve operasyon yapılarının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik alanındaki düzenlemelere uyum sağlanmasıyla ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla kurumsal sürdürülebilirliğin tesisine yönelik projeler desteklenecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet ihracatçılarımızın yanında olmaya, ülkemizin küresel hizmet ticaretindeki konumunu güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

