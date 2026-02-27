Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Acı üstüne acı: Önce torunu, sonra kızı, şimdi ise dede can çekişiyor

Bolu'da 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un vefatının ardından evlat acısına dayanamayan anne Mine Konuk, oğlunun mezarı başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hem torununu hem de kızını kaybeden dede Hüseyin Başeken ise aldığı acı haber sonrası fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı; dedenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 15:52, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 15:51
Bolu'da geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun mezar ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Torun ve evlat acısına dayanamayan Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirip yoğun bakıma alındı.

Bolu'da 14 Şubat'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evladının intiharı ile yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Torun ve evlat acısına dayanamayan dede de kalp krizi geçirdi

Torunu Efe Kerem'in ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Hüseyin Başeken, kızı Mine Konuk'un da hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra fenalaştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Başeken'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Başeken'in, kalbinin yeniden durduğu ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi. Başeken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

