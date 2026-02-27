Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak ve onları güvenli platformlara yönlendirecek yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesinin Meclis takdirine sunulduğunu belirterek, oyun platformlarına temsilci atama zorunluluğu getirileceğini ve kamuoyunun bu çalışmayı %80 oranında desteklediğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 16:04, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 16:05
Yazdır
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı, stantları gezip, çocuklarla sohbet etti.

Burada gazetecilere değerlendirmede bulunan Uraloğlu, katılımın çok fazla olduğu "Külliye'de Ramazan" etkinliğiyle, çocukların sanal ortamdan gerçek ortama doğru çekildiğini belirterek, "Burada sadece hoş vakit geçirmek değil, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onlara oyunlarla eğlenceli şekilde ramazanın hoşgörüsünü, mutluluğunu yaşatmak kıymetli." diye konuştu.

Uraloğlu, çocukları bilgilendirmek ve eğlendirmek yanında geleceğe de hazırlamanın önemine işaret etti.

Burada öğrencilerin, 3D yazıcılardan robot kollara, simülasyonlara kadar kendi geliştirdikleri aletlerin sergilendiğini bildirerek Uraloğlu, "Mutlu olduk, burada eğlendiriyoruz, milli ve manevi değerlerimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenlerini geliştiriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Meclisimiz bunu değerlendirecektir"

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Çocuklarımız, internet ortamında, dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacak. Olması gerektiğinden kastımız nedir? Gerek kendi ödevlerini yapma, gerek gelişimlerini sağlamak, kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları oymalarını istiyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın bu mecraların dışına bir yerlere götürülmelerini istemiyoruz. Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarında zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclisimizin takdirine sunduk. Meclisimiz bunu değerlendirecektir. Bu yönde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 80'in üzerinde bu çalışmanın desteklendiğini söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, oyun platformlarına temsilci atanması konusunda da bilgi vererek, "Biz Türkiye'de kullanılan sosyal medya platformlarının hepsine temsilci atattık. Türkiye'de belli kullanıcı sayısının üzerinde olan oyun platformlarına da mutlaka temsilci atatacağız. Çünkü başka ülkedeki yetkiliye, temsilciye ulaşmada bazen sıkıntı çekiyoruz. Bu sefer radikal kararlar almak durumunda kalıyoruz. Burada temsilci atayarak, doğru yol üzerinde gitme ve ülkemizin kanun ve kurallarını dikkatte alan uygulamaları onlara dikte ederek, onlara uygulatarak yolumuza devam edelim istiyoruz." dedi.

"Roblox, epey mesafe katetti"

Roblox'un açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Uraloğlu, "Roblox, epey mesafe katetti. Biz, 'Senin bir içeriğin var, bu bazı ülkelerde geçerli olabilir ama biz şu şu içeriklerin Türkiye'de olmasını istemiyoruz. Onların insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin canına kastedecek sonuçlara vardığını biliyoruz. Bu içerikleri çıkardığınız takdirde geliştirici yönlerinin, ülkemizde kullanılmasını istiyoruz' dedik. Ciddi mesafe katettiler, bu kanunla beraber onu da halletmiş olacağız." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber