Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Komşusuna IBAN'ını veren üniversiteliye 20 yıl hapis

Mersin'de üniversite okuyan Ömer Faruk Yiğit (24), kendini askeri personel olarak tanıtan komşusu K.Ç.'ye hesap bilgilerini verince hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 45 ayrı soruşturma açıldı, 6 dosyada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elif Yiğit, oğlunun karakolun önünden bile geçmediğini söyleyerek, "Üniversite hayatı da bitti oğlumun, her şey bitti, hayalleri yarım kaldı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 16:47, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 16:48
Komşusuna IBAN'ını veren üniversiteliye 20 yıl hapis

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Yiğit, iddiaya göre; kendisini askeri personel olarak tanıtıp güven kazanan komşusu K.Ç.'nin 'Kız kardeşimin düğünü için harcama yapmam gerekiyor; ama hesabımda bloke olduğu için bana para gönderemiyorlar. Bana IBAN bilgini verir misin' demesi üzerine hesap bilgilerini verdi. Bir süre sonra Yiğit hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 45 ayrı soruşturma başlatıldı. Karar verilen 6 dosyada toplamda 20 yıl hapis ve 130 bin TL adli para cezası verilen Yiğit, 1 yıldır cezaevinde bulunurken, 4 dosyası istinaf mahkemesine taşıdı.

'TAMAMEN GÜVENE DAYALI'

Yiğit'in annesi Elif Yiğit, 'TCK 158 Mağdurları Platformu' üyeleri ile birlikte Ankara'da Ulus Zafer Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına katıldı. Platform üyeleri, 158'inci maddenin uzlaşma kapsamına alınmasını talep etti. Elif Yiğit, oğlunun 2022 yılında Mersin'de üniversite okurken K.Ç. ile tanıştığını söyleyerek, "Şahıs kendisini asker olarak tanıtıyor. Önce güven kazanıyor. Onunla birlikte geziyorlar, birlikte yemek yiyorlar, oturuyorlar. Her gün birlikte vakit geçiriyorlar. Sonra kartlarının bloke olduğunu söylüyor. Oğlumdan IBAN'larını ve online banka bilgilerini istiyor. Diyor ki; 'Kız kardeşim evlenecek. Hesabıma para gelecek. Eniştem, babam falan para atacak. Onun alışverişlerini yapmam gerek.' Oğlumu ikna ediyor. Tamamen güvene dayalı olarak da oğlum ona veriyor IBAN'larını. 5 gün sonra oğlum istiyor hesabını. Oğlumu 15 gün sonra karakoldan aradılar, çağırdılar, götürdüler. Böyle bir suça karıştığını falan söylediler. Daha önce benim oğlum hiç karakolun önünden geçmeyen, 18 yaşındaki bir çocuktu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Aldı götürdüler, ceza verdiler" dedi.

'EŞİM ÜZÜNTÜDEN LÖSEMİ OLDU'

Elif Yiğit, yaşanan olaydan eşinin ve ailesinin çok etkilendiğini belirterek, "Eşim lösemi hastası oldu bir anda. Hiçbir şeyi olmayan adam bir anda lösemi oldu ve ben onu bir ay önce kaybettim. Arka arkaya cezalar geliyor. 45-50 tane dosya açıldı. Biz hem müşteki zararı ödüyoruz hem adli sicil parası ödüyoruz. Ailem darmadağın oldu. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Artık devletimizden bu konu hakkında bir çözüm istiyoruz. Adalet Bakanımız bundan bahsedince bize bir umut kaynağı oldu ve gerçekten acilen biz bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Kiminin annesi, kiminin çocuğu, kiminin kocası. Hepimiz aynı durumdayız ve hepimiz mağduruz şu an. Üniversite hayatı da bitti oğlumun, her şey bitti, hayalleri yarım kaldı. Kız arkadaşına yüzüğünü alıp, evlilik teklif ettiği gün cezaevine götürdüler. Hem eşimi kaybettim hem oğlumu" diye konuştu.

