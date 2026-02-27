Yıldız futbolculara bahis davası: 13 yıla kadar hapisleri isteniyor

9 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla tutuklanan isimlere yönelik suçlamalar ağırlaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin hem finansal sistemleri suistimal ettiğini hem de sporun dürüstlüğüne zarar verdiğini belirterek dosyayı mahkemeye sundu.

Metehan Baltacı İçin İstenen Ceza

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianamede iki ana suç unsuru öne çıkıyor:

Suçlamalar: "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Şike ve teşvik primi".

Talep Edilen Ceza: 4 yıldan 13 yıla kadar hapis.

Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen Dosyası

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in dosyaları da benzer suçlamaları içeriyor:

Suçlamalar: "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Şike ve teşvik primi".

Talep Edilen Ceza: Her iki isim için de ayrı ayrı 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası.

Yargı Süreci Başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan her iki iddianame de değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte duruşma takviminin netleşmesi ve sanıkların yargılanmasına başlanması bekleniyor.