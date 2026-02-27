Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye sağlıkta dünyaya örnek oluyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten sağlıkta dünyaya örnek oluyor." dedi.

Memişoğlu, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun sağlıkta en iyi yerlere geleceğini söyledi.

Açılan 250 yataklı fizik tedavi hastanesinin Kastamonu'ya sağlık anlamında çok büyük katkı vereceğini belirten Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten sağlıkta dünyaya örnek oluyor. Daha da iyi olacağız ama aynı zamanda sağlıklı olacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da sağlık alanında yapılan yatırımlardan bahseden Memişoğlu, "Olukbaşı'nda semt polikliniği ihalesine çıkıyoruz. Bozkurt-Abana'daki hastanemizin yüzde 98'ini bitirdik, onu da yakında hizmete açacağız. Sizlere daha iyi hizmet vermek için gece gündüz Ankara'da çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sağlıkta üretimi ve teknolojiyi de yapmak istediklerini vurgulayarak, "1,5 milyon sağlık çalışanımız gece gündüz insanlarımıza hizmet etmek için çalışıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Bir Sağlık Bakanı olarak değil sadece, bir Türk vatandaşı olarak. Sağlıkla ilgili elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz çalışmaya, siz de bize destek olmaya devam edeceksiniz inşallah." şeklinde konuştu.

Dua edilmesinin ardından hastanenin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hastane personeli ile vatandaşlar katıldı.

