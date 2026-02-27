Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!

Karayolları Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapatılan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunda su seviyesinin düşmesiyle birlikte ulaşımın kısa sürede normale döneceğini duyurdu. Bölgede son 70 yılın en yüksek şubat ayı yağışının kaydedildiğini belirten KGM, yolun göl sahasından geçtiği iddialarını yalanlayarak taşkının doğal drenaj sistemlerinin kapasitesini aşmasından kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 18:40, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 18:40
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), su taşkını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışının sağlanacağını bildirdi.

Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Son günlerde yaşanan yağış miktarının, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Bölgedeki arazi, kısa sürede düşen aşırı yağış miktarı nedeniyle suya doygun hale gelmiş, polyelerin doğal drenaj sistemleri olan düdenler ve karstik boşluklar kapasitesinin üzerinde bir yükle karşılaşmış, neticesinde Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikimleri oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu durumun yalnızca yol güzergahında değil, çevredeki yerleşim alanlarında da taşkınlara sebep olduğu vurgulanan paylaşımda, 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanların dahi sular altında kaldığı aktarıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir. Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır."

