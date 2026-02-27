Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Şubat 2026'nın son haftasında Borsa İstanbul satıcılı bir seyir izlerken, yatırımcısının yüzünü en çok altın güldürdü. Altının gram fiyatı %3,84'lük artışla haftanın şampiyonu olurken, döviz kurları da sınırlı yükselişini sürdürdü.
Piyasalar, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik verilerin gölgesinde hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yatırım araçlarının haftalık performansı ve kapanış değerleri şu şekilde gerçekleşti:
Borsa İstanbul (BIST 100)
BIST 100 endeksi, hafta içinde 14.190,09 puana kadar yükselse de tutunamadı ve haftayı %1,55 kayıpla kapattı.
-
Haftalık Kapanış: 13.717,81 puan
-
Haftalık Değişim: - %1,55
-
En Düşük / En Yüksek: 13.552,80 / 14.190,09
Altın Fiyatları (Kapalıçarşı)
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Güvenli liman arayışı, fiyatları yukarı taşıdı.
-
Gram Altın (24 Ayar): 7.384 TL (%3,84 artış)
-
Çeyrek Altın: 12.368 TL (%3,84 artış)
-
Cumhuriyet Altını: 49.723 TL (%3,82 artış)
Döviz Kurları
Dolar ve Avro, Türk Lirası karşısında haftayı değer kazancıyla tamamladı.
-
ABD Doları: 43,9590 TL (%0,43 artış)
-
Avro: 51,8800 TL (%0,53 artış)
Fon Piyasası
Yatırım ve emeklilik fonları haftayı artıda kapatırken, özellikle sepet fonlardaki getiri dikkat çekti.
-
Yatırım Fonları: + %0,65
-
Emeklilik Fonları: + %0,75
-
Fon Sepeti Fonları: + %2,21 (Kategorisinde lider)