'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda 'Sağlıklı Türkiye' olsun istiyoruz. Sağlıkta aynı zamanda üretim de yapalım, sağlık teknolojisini de yapalım istiyoruz. Bir buçuk milyon sağlık çalışanımız gece gündüz insanlarımıza hizmet etmek için çalışıyor. Ben onlarla gurur duyuyorum; bir Sağlık Bakanı olarak değil sadece, bir Türk vatandaşı olarak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 22:58, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 22:59
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Memişoğlu, Kastamonu'nun sağlık alanında da en iyi yerlere geleceğini belirterek, "Biz de üzerimize düşeni yaparak Kastamonu'da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi bu anlamda çok büyük katkı sağlayacak. İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlıkta dünyaya örnek oluyor; daha da iyi olacak. Ancak yalnızca hizmet sunmak değil, aynı zamanda sağlıklı bir toplum olmak istiyoruz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Ankara'da gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz sağlıklı bir Türkiye'dir. Sağlıkta sadece hizmeti değil, üretimi de gerçekleştirelim istiyoruz; teknolojisini de kendimiz geliştirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, bugün bir buçuk milyon sağlık çalışanının, vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz emek verdiğinin altını çizerek, "Onlarla gurur duyuyorum; sadece Sağlık Bakanı olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak da gurur duyuyorum. Onları size, sizi de onlara emanet ediyorum. Burada en güzel hizmetlerin sunulmasını temenni ediyorum. Bu kadim şehirde, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biri olan ve binlerce yıllık tarihe sahip Kastamonu'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Sağlık alanında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız, siz de bize destek olmaya devam edeceksiniz inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

