'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Memişoğlu, Kastamonu'nun sağlık alanında da en iyi yerlere geleceğini belirterek, "Biz de üzerimize düşeni yaparak Kastamonu'da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi bu anlamda çok büyük katkı sağlayacak. İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlıkta dünyaya örnek oluyor; daha da iyi olacak. Ancak yalnızca hizmet sunmak değil, aynı zamanda sağlıklı bir toplum olmak istiyoruz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Ankara'da gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz sağlıklı bir Türkiye'dir. Sağlıkta sadece hizmeti değil, üretimi de gerçekleştirelim istiyoruz; teknolojisini de kendimiz geliştirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, bugün bir buçuk milyon sağlık çalışanının, vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz emek verdiğinin altını çizerek, "Onlarla gurur duyuyorum; sadece Sağlık Bakanı olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak da gurur duyuyorum. Onları size, sizi de onlara emanet ediyorum. Burada en güzel hizmetlerin sunulmasını temenni ediyorum. Bu kadim şehirde, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biri olan ve binlerce yıllık tarihe sahip Kastamonu'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Sağlık alanında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız, siz de bize destek olmaya devam edeceksiniz inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.