Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen gruba düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Şüphelilerin jandarma ekibine ateş açması sonucu Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralandı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 3. şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaralanan jandarma için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 07:42, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 07:44
İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen gruba karşı harekete geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre şüphelilerle dün temas gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheliler ateş açtı. Jandarma ekibi de karşılık verince çatışma çıktı.

Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin kolundan yaralandığı çatışma sonrasında şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalandı. Üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarma için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Gürlek, "Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir." " ifadesini kullandı.


