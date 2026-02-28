Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Anne karnındaki bebeğe kan nakli yapıldı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Perinatoloji uzmanı Doç. Dr. Fatih Akkuş, anne karnındaki bebeğe doğrudan kan nakli yapılmasını sağlayan intrauterin fetal kan transfüzyonu işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Bebeğe toplam üç defa kan nakli yapıldı, son nakilde kullanılan kan operasyonu gerçekleştiren doktor tarafından Türk Kızılay'a bağışlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 07:49, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 07:51
