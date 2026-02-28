'Türkiye'nin en kalleş darbesi', TBMM tutanaklarına böyle yansıdı

Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Ana sayfaHaberler

'Türkiye'nin en kalleş darbesi', TBMM tutanaklarına böyle yansıdı

28 Şubat 1997'deki MGK kararlarıyla başlayan ve "postmodern darbe" olarak bilinen sürecin üzerinden 29 yıl geçti. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda dönemin siyasetçileri süreci "en kalleş darbe" olarak niteledi. Darbenin sorumlularından Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 08:02, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 08:08
Yazdır
'Türkiye'nin en kalleş darbesi', TBMM tutanaklarına böyle yansıdı

28 Şubat 1997'deki MGK kararlarıyla başlayan ve 54. Hükümet'in istifasına yol açan karanlık dönemin üzerinden 29 yıl geçti.

TBMM'de 2012'de kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 28 Şubat sürecinde görev yapan, başbakan, bakanlar, siyasetçiler, askerler, medya kuruluşu temsilcileri ve mağdurlardan oluşan 105 kişiyi dinledi.

Tutanaktaki ifadelerin bazıları şöyle:
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller: Bu belki ezber bozan bir darbedir ama darbedir. 28 Şubat tankla tüfekle yapılmadı, Meclis'in önüne gelmedi tanklar. Eğer gelseydi, hiç kuşkum yok ki siyasetçiler onu durdurmak için üstüne çıkardı ama öyle olmadı.
Dönemin siyasetçisi Hasan Celal Güzel: 28 Şubat, Türkiye'nin 50 senelik darbe döneminde karşılaştığı en kalleş darbedir. 28 Şubat ne tarafından baksanız elle tutulabilir bir hareket değildir, tamamen millet iradesine karşı bir darbedir.
Dönemin Kültür Bakanı İsmail Kahraman: 28 Şubat, netice alabilmiş olan darbelerden birisi oldu, hedefi ne idiyse o hedefe ulaştı, ne sipariş verilmişse o siparişi yerine getirdi.
Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan: Perdenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. İşaretler oradan gelmektedir, talimatlar oradan gelmektedir. Bu '28 Şubat kararları' diye basında yer alan 18 maddenin tamamı Amerika'dan dikte edilmiştir, Pentagon'dan dikte ettirilmiştir.

FAİLLER CEZASIZ KALMADI

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen karanlık dönemin sorumluları, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından "hükümeti cebren devirmeye iştirak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığın müebbet hapis cezalarını onarken, yeniden yargılama sonucunda dosyaları ayrılan sanıkların "gizli ittifak" içerisindeki rolleri tescillenerek, "darbe girişimine yardım" suçundan mahküm edilmeleriyle hukuki süreç tamamlandı.

İDEALLERİMİZ ELİMİZDEN ALINDI

28 Şubat sürecinde, başörtüsü taktığı için ihraç edilerek öğretmenlikten kopartılan Bilsem Akbaş (50), o süreçte yaşadıklarını unutamıyor. 2006'da sicil affından faydalanarak göreve başladığını anlatan Akbaş, "Fakülteyi dereceyle bitirdim ama derecelerimiz verilmedi. O sahneden atılan gençlerden biri de benim. Kalsaydım o ideallerle, beni olduğum gibi kabul edip o halimle çalıştırsalardı, bu ülkeye hizmet eden iyi bir profesör olabilirdim ama 28 Şubat ideallerimizi elimizden aldı" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber