Maliye, fenomenlerin peşinde: 8 milyar TL kaçırılmış

Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Maliye, fenomenlerin peşinde: 8 milyar TL kaçırılmış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerine yönelik izaha davet ve denetimlerde 2017-2025 döneminde 7,7 milyar liralık matrah farkı tespit etti. Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlüklerini hatırlatan 43 bin mesaj gönderdi, 83 ajansla iletişim kuruldu. Türkiye'de toplam 360 bin içerik paylaşan hesap bulunurken, fenomenlere yönelik reklam yatırımları 7 milyar liraya ulaştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 08:08, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 08:13
Yazdır
Maliye, fenomenlerin peşinde: 8 milyar TL kaçırılmış

Türkiye'de reklam pastasından giderek daha fazla pay alan sosyal medya fenomenlerinin elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi konusunda önemli mesafe alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve vergiye uyumu sağlamak için sosyal medya fenomenlerine yönelik yaptığı izaha davet ve denetimlerde 2017-2025 döneminde 7,7 milyar liralık matrah farkı tespit edildi.

Denetimlerde fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri kazanç arasında uyumsuzluklar tespit edilirken, yine vergi ödememek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullandıkları ortaya çıktı.

MALİYE PEŞLERİNDE

Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlüklerini hatırlatan 43 bin mesaj gönderdi, ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla iletişim kuruldu. Yine sosyal medya platformlarının Türkiye'deki temsilcileri ile fenomenlerin vergi bilincinin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.

360 BİN HESAP VAR

Bakanlığa bağlı Vergi Denetim Kurulunca (VDK) başlatılan 'Risk odaklı mükellef eğitimleri' için hazırlanan sunumlarda, Türkiye'de kaç fenomen olduğuna dair net bir sayı olmamakla birlikte 2024 yılında toplam içerik paylaşan 360 bin hesap olduğu bilgisine yer verildi. Türkiye'deki reklam yatırımlarının 250 milyar lira olduğu, fenomenlere yönelik reklam yatırımlarının ise 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-Ticaret, tekstil- moda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin de reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olduğu ifade edildi.



Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber