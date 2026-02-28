'Sigara içtiği için eşini iş yerinde 13 kez bıçakladı'

Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sigara içtiği için eşini iş yerinde 13 kez bıçakladı'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ayhan Atçalıoğlu (47), sigara içtiği için tartıştığı öne sürülen eşi Habibe Atçalıoğlu'nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Saldırgan erkek gözaltına alınırken, yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 09:09, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 09:11
Yazdır
'Sigara içtiği için eşini iş yerinde 13 kez bıçakladı'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ayhan Atçalıoğlu (47), sigara içtiği için tartıştığı öne sürülen eşi Habibe Atçalıoğlu'nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Saldırgan erkek, gözaltına alınırken kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde saat 10.00 sıralarında bir kadın bıçaklandı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan iki çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı. Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı.

Eşi Habibe Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşi Habibe Atçalıoğlu'nu karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı.

Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Ayhan Atçalıoğlu ise iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iş yerindeki personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu ise polis tarafından olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber