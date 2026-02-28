'Sigara içtiği için eşini iş yerinde 13 kez bıçakladı'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ayhan Atçalıoğlu (47), sigara içtiği için tartıştığı öne sürülen eşi Habibe Atçalıoğlu'nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Saldırgan erkek, gözaltına alınırken kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde saat 10.00 sıralarında bir kadın bıçaklandı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan iki çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı. Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı.

Eşi Habibe Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşi Habibe Atçalıoğlu'nu karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı.

Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Ayhan Atçalıoğlu ise iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iş yerindeki personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu ise polis tarafından olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı.



