İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti.
Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.
Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadeleriyle duyurdu.
Gözaltına alınan isimler belli oldu
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can,
Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan,
Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız,
Eski Bolu Bel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel,
Mehmet Ağan, Buse Özkan,
Hakan Yılmaz,
Tahsin Arslan,
Sinan Pekcan,
Yasin Bargaç,
Cahit Görüş,
Hüseyin Ekrem Serin"