Sadakat kartlarında yeni dönem

Alışverişlerde telefon numarası vererek indirim ve puan toplamaya yarayan sadakat kart uygulamalarında değişikliğe gidildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) özellikle başkasının telefon numarasının kullanılmasıyla veri güvenliğini sarsan uygulamaya son vermek için yeni bir ilke kararı yayımladı. Buna göre, alışveriş öncesinde sadece telefon numarası verilmesine son verilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından getirilen yeni ilke kararı Resmi Gazete'nin 28 Şubat tarihli sayısında yayımlandı. Alışverişlerde indirim ve puan kazanmak için telefon numarası beyan edilmesinde sınırlama getirildi. Artık sadece telefon numarasının verilmesi yetmeyecek.

Başkasının numarası verilebiliyor

Kurul, bu şekilde başkasının telefon numarasının kullanılarak kişinin haberi olmadan fatura düzenlenebildiğini ve yanlış veri işlenebildiğini tespit etti. Bu durumun ciddi bir veri güvenliği zafiyeti olduğu belirlenerek yeni bir ilke yayımlandı.

Alışverişlerde sadece numara vermek artık yeterli değil

Artık alışverişlerde sadece telefon numarası ya da kart numarası söyleyerek işlem yapılması mümkün olmayacak. İşletmeler müşterinin o telefon numarasının sahibi olduğunu kanıtlayabilmesi için yeni bir mekanizma kurması gerekecek.

Telefon numarasıyla alışveriş yapılması halinde müşteriden SMS ile gönderilen kod istenecek. Ya da müşteriler kasada QR gösterme yöntemini seçebilecekler.

İşletmelere 6 ay uyum süresi verildi

İşletmeler bu ilkenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içinde teknik düzenlemeleri yapmak zorunda olacak.



