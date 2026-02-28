Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Trump'tan İran'a operasyon açıklaması: Bunu yapmak istemiyorum ama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı olası bir askeri müdahalenin riski konusunda "Her zaman bir risk vardır. Savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır" dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgularken, "Gidişattan memnun değilim" ifadesini kullandı. Küba konusunda ise Havana yönetimi ile görüştüklerini açıkladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 09:25, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 09:26
Trump'tan İran'a operasyon açıklaması: Bunu yapmak istemiyorum ama

Trump, Texas'a gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a karşı olası bir askeri müdahalenin "uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı" sorusuna Trump, "Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır." dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da "Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız." şeklinde cevap verdi.

"GİDİŞATTAN MEMBUN DEĞİLİM"

İran için "iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar" diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda İran'la anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim." diye konuştu.

"KÜBA SIKINTI İÇİNDE"

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini belirten Trump, Küba konusunda da Havana yönetimini ABD ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, "Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Küba'daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalı insanların yaşadıklarının kendisi için 'çok acı" olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen akladığını söylemekle yetindi.

WİTKOFF, MISIR'DA GÖRÜŞMELERE KATILDI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. İki ülke arasında bölgesel konulardaki koordinasyon kapsamında gerçekleşen görüşmede, ABD ile İran arasında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen nükleer müzakerelerin 3. turu ele alındı. Abdulati, İran nükleer dosyasıyla ilgili tüm sorunların ve endişelerin müzakereler yoluyla çözülmesini amaçlayan diplomatik çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

RUBİO, İSRAİL'DE İRAN'A İLİŞKİN TEMASLARDA BULUNACAK

ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi kriz sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart Pazartesi günü İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Rubio'nun iki gün sürmesi beklenen temasları kapsamında İran'a ilişkin konuların gündeme geleceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, planlanan ziyarete ilişkin, "Bakan Rubio İran, Lübnan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Maddelik Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere bölgedeki öncelikli başlıklara ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.


