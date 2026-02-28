Antalya'da sel ve fırtına seraları vurdu: Zarar 3 milyar TL'yi bulabilir

Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Yaşam

Antalya'da sel ve fırtına seraları vurdu: Zarar 3 milyar TL'yi bulabilir

Antalya'da son bir ayda yaşanan sel, hortum ve fırtına nedeniyle 14 bin hektar alanda hasar oluştu. Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, maddi zararın 3 milyar TL'yi bulabileceğini belirtirken, sel basan bazı seralarda hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanamadığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 09:58, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 10:01
Yazdır
Antalya'da sel ve fırtına seraları vurdu: Zarar 3 milyar TL'yi bulabilir

Antalya'da son dönemde art arda yaşanan sel, hortum ve fırtına nedeniyle birçok bölgede özellikle sera alanlarında büyük zarar oluştu. 14 bin hektar alanda zarar meydana geldiğini belirten Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, \"Şu ana kadar hasar tespiti yapılan sera ve bahçelerdeki maddi zarar 1 milyar TL, 500 milyon TL de TARSİM ekiplerinin tespiti var. Bu 14 bin hektarlık alandaki hasar tespitleri henüz tamamlanmadı ve devam ediyor. Toplamda 3 milyar TL'yi bulacağını tahmin ediyoruz\" dedi.

Antalya'nın örtü altı tarımın yoğun olduğu Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Kemer, Serik, Aksu, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa gibi ilçelerinde geçen bir ayda çeşitli zamanlarda yaşanan şiddetli yağış, fırtına, hortum ve sel felaketleri nedeniyle ciddi miktarda zarar oluştu. Birçok seranın yıkıldığı ve plastik örtülerinin yırtıldığı felaket sonrasında hem seralar hem içindeki biber ve domates gibi ürünler zarar gördü.

Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, seralar ve bahçelerde oluşan hasar boyutlarıyla ilgili çok hızlı çalışmalar yapıldığını belirterek, \"Bir yandan tarım eksperleri, diğer yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz hasar tespiti çalışmalarına katıldı. Oldukça yaygın ve geniş bir sahada hasarımız var. Bunların bir kısmı sera, bir kısmı da açık. 2 bin 519 çiftçimizin 14 bin hektar alanında hasar belirlendi. Şu ana kadar hasar tespiti yapılan sera ve bahçelerdeki maddi zarar 1 milyar TL, 500 milyon TL de TARSİM ekiplerinin tespiti var. Bu 14 bin hektarlık alandaki hasar tespitleri henüz tamamlanmadı ve devam ediyor. Toplamda 3 milyar TL'yi bulacağını tahmin ediyoruz\" dedi.

'BAZI SERALAR GİRİLEBİLECEK HALDE DEĞİL'

Sel basan seralara yoğun çamur nedeniyle girilemediğinden hasar tespitlerinin tamamlanamadığını aktaran Ebru Kaçın, \"Ekipler sel, su baskını yaşanan seralarda hasar işlemlerini tamamlamadılar, gün veriyorlar. Çünkü bazı seralar girilebilecek halde değil henüz. Girdiğimiz zaman batabiliriz. O yüzden hasar çalışmasını sağlıklı yapabilmek adına TARSİM eksperleri hasarlarını henüz tamamlamadı. 20- 25 gün daha sürer. Tamamladıkları zaman ortaya daha net rakamlar çıkacaktır. Tabii il genelindeki bu zararın sebebi tek yağış değil, 3- 4 seferde çok yüksek miktarda yağış aldık\" diye konuştu.

SELE MARUZ KALAN ÜRÜNLER HASTALANDI

Sel suları nedeniyle yoğun yağış alan seralardaki bitkilerin öldüğü ve hastalandığını kaydeden Ebru Kaçın, \"Yoğun su baskını olan yerlerde patojenler bitkiyi etkiliyor ve hastalık başlıyor. Örneğin domateste kirpiklerine kadar çıkan bir hastalık zararı söz konusu. Bu ürünlerin artık pazar değeri oldukça düştü. İhracata gitme şansı hiç yok. Raf ömrünü kaybetti. Şu saatten sonra bu ürünler ancak salçalık olarak değerlendirilebilir\" dedi.

SU TAHLİYE DESTEĞİ TALEBİ

Sel felaketlerinde suların çok hızlı şekilde tahliyesinin önemli olduğuna işaret eden Kaçın, TARSİM'den sigortanın bir kısmının sel, su baskını hasarı gerçekleştikten sonra üreticiye bedel olarak ödenmesinin tekrar değerlendirilmesini istiyoruz. Çünkü sel, su baskını girdikten sonra bu suyun hızlı bir şekilde seradan ve alandan uzaklaştırılması gerekir. Bunun için üretici hızlı bir şekilde tekrar işçilik yapıyor. Pompa buluyor, bir şekilde o suyu, betonu kırıyor, bir şekilde o suyu oradan uzaklaştırıyor. Bunun için de TARSİM'den kapsamını geliştirmesini istiyoruz\" diye konuştu.

'BU ÜRÜNLER ÇÖP'

Aksu ilçesi Karaçalı bölgesinde serada domates üretimi yapan çiftçi İsa Rüzgar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı TARSİM sigortalı üretim yaptığını belirterek, \"O gün sabah 07.00 sıralarında geldik. Seranın baş tarafı kanal, etrafı komple çevre betonu ve su yükselmeye başladı. Kanallarımız işlenmediği için su yükseldi. Önlem aldık, kapıların ağzını doldurduk, şişirdik. Su yükseldi de yükseldi. Bir süre sonra komple girdi. Betona kadar su çıktı. Ondan sonra 5 su motoru kurdum. 24 saatte suyu tahliye ettim. Tam 24 saatte. Suyun çok kaldığı noktalarda ağaçlarım öldü. Sonrasında daha çok zorlandık. 11 kişi, 12 kişi ilaç attık. Mecbur toplamak zorundaydım. Bir şey vereceğinden değil de mecbur emeğimi almak lazımdı. Bu ürünler çöp. İçinde sağlam kalan ağaçlar da var ama el arabası gitmiyor hiçbir şekilde. 80- 100 metre omuzda tek tek getiriyoruz\" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber