İngiltere'nin RTÜK'ü dijital platformları denetleyecek

İngiltere'nin medya denetleyicisi Ofcom; Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarını, geleneksel televizyon kanallarıyla benzer kurallara tabi tutacağını açıkladı. Türkiye'deki RTÜK benzeri bir yapıda olan ve devlet adına televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi iletişim sektörlerini denetleme ve cezalandırma yetkisi bulunan İletişim Ofisi (OFCOM) dijital platformlara da ceza kesebilecek.

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre yeni düzenlemedeki, 2024 Medya Yasası çerçevesinde hayata geçirilecek kurallar, 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsayacak.

OFCOM tarafından atılan adımı Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi. Dijital platformların mevcut düzenlemelerdeki yetersizlik nedeniyle gençleri ve aile yapısını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kınık, ivedi şekilde OFCOM'a verilen yetkiler benzeri yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

"ÖZGÜRLÜK KİSVESİ ADI ALTINDA TOPLUMU MANİPÜLE EDİYORLAR"

İşte Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın konuyla ilgili değerlendirmesinden satırbaşları:

Başta Netflix olmak üzere dijital platformlar sapkın içerikler, LGBT'nin çok ön plana çıkartılması pedofili ilişkiler, ensest ilişkiler çok rahat ve aktif bir biçimde sunuluyordu. Bunlar dijital platform abonelik sistemi var isteyen parasını verir izler, isteyen izlemez gerekçesiyle sunuluyordu. Fakat burada çifte bir standart oluşuyordu. Çünkü bu platformlar özgürlük kisvesi adı altında istedikleri gibi toplumu maniple edebiliyorlardı. Bizler bunu yıllardır söylememize rağmen bu hamle RTÜK'ten değil OFCOM'dan yani İngiltere'den geldi.

Bir kere şu var, İngiltere'nin medya bakanı diyor ki istedikleri kadar bu platformlar dijitalde olsun bu platformalar bizim yasalarımıza tabi olmaları gerekiyor. Yani küresel kisvesi altında propaganda manipülasyon, dezenformasyon ve yönlendirme etki ajanlığı gerçekleştiriyorlardı.