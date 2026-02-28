Ruhban okulu açılacak mı?
Yusuf Tekin, CNN TÜRK'te yayımlanan Hafta Sonu programında Ruhban Okulu tartışmalarına ilişkin konuştu. Tekin, "Ruhban okulu yok, bir lise açık ama öğrencisi yok. Hukuken açık." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merak edilen soruları CNN TÜRK'te merak edilen soruları Hafta Sonu programında cevapladı.
Bakan Tekin Ruhban okulu açılacak mı?Son durum nedir? sorusuna şunları söyledi:
"RUHBAN OKULU YOK BİR LİSE AÇIK AMA ÖĞRENCİSİ YOK"
Heybeliada Hristiyan camiası tarafından sembol haline gelmiş bir ada. Siyaseten açılması yönünde bir karar verilirse diye oradaydık. Rapor hazırladık. Açılması yönünde bir şey söylenirse ona göre bakacağız. Yani ilkokul, lise, üniversite hangisi açılacaksa...
Ruhban okulu yok bir lise açık ama öğrencisi yok. Hukuken açık. Karşı taraftakilerinde bu okulun düzeyiyle ilgili bir fikirleri yok. Kafa karışıklığı var.
Ermeni okullarımız okullarımız var bunlar özel okul statüsündeler yani özel öğretim kurumları kanunu onlarla ilgili bir problem yok hiçbir problemimiz yok. Bu 1-2 Lozan'da kapatılan yabancı okullar var yani Kurtuluş Savaşı süresinde kapatıldı.
Lozan'dan sonra ilgili ülkelerin İtalya Almanya Avusturya ülkeleri devlet başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazıyorlar ve mektuplarda talep ettikleri okulların açık olmasını istiyorlar.
11-12 tane okuldan bahsediyoruz. Lozan mektupları diye bildiğimiz okullar bunlarla ilgili de problemimiz yok bunlar da devam ediyorlar buralara Türk vatandaşları öğrenciler de gidebiliyorlar.