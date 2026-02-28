Bakan Tekin'den 'Selefi yemini' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Arnavutköy'de bir imam hatip ortaokulunda selefi yemini okutulmasına ilişkin konuştu.

CNN Türk yayınında konuşan Yusuf Tekin, şunları söyledi:

-İl milli eğitim müdürlerimizle toplantı yaptık. Genelgede faaliyet örnekleri koyduk. Mahremiyet ve gönüllülüğü özellikle vurguladık.

-Ramazan başında online toplantılar yaptık. Personel müdürümüz, il milli eğitim müdürleriyle toplandı.

-Toplumdan büyük destek gördük, bunu sabote etmek isteyen yaklaşımlar olabilir buna dikkatli olalım dedik.

"BİRKAÇ KÖTÜ ÖRNEK"

"Birkaç kötü örnek" nedeniyle bütün etkinliklere karşı çıkılmasının doğru olmadığını savunan Yusuf Tekin, "Buna karşı MEB, okul yöneticileri ve öğretmenler çok duyarlı zaten. Yüz binlerce etkinlik oldu, içinde birkaç tane kimsenin tasvip etmediği örneklerden hareketle arkadaşlarımızı emeğini ve niyetimizi sakata indirecek tartışmalara girmeyelim" ifadelerini kullandı.