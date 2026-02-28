İran; Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD güçlerini hedef alan kapsamlı bir saldırı başlattı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışma riski en üst seviyeye çıktı.

Bahreyn'de 5. Filo karargahı vuruldu

Bahreyn makamları, ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahının füze saldırısına hedef olduğunu doğruladı. Saldırının boyutu ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Katar'da Patriot sistemleri devreye girdi

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan bir füzenin Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den şiddetli patlama sesleri yükseldi. Reuters haber ajansı, şehirdeki sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini bildirdi.

Hava sahaları uçuşlara kapatıldı

Saldırıların ardından Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını tüm uçuşlara kapattı.

İran Devrim Muhafızları ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı operasyonu başlattığını teyit etmişti.



