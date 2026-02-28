İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı
İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti

Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Orta Doğu seferlerinde iptal kararı aldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerin 2 Mart 2026'ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman'a yönelik seferlerin ise 28 Şubat 2026 için iptal edildiğini bildirdi. HABER DETAYI Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Körfez ülkeleri tek tek hava sahalarını kapatıp uçuşl

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 12:55, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 12:57
Yazdır
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti

Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Körfez ülkeleri tek tek hava sahalarını kapatıp uçuşları durdururken THY'den de ilk açıklama geldi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerin 2 Mart 2026'ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerin ise 28 Şubat 2026 için iptal edildiğini bildirdi.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin takip edildiğini ve ilave sefer iptalleri olabileceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber