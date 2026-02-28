THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Türk Hava Yolları (THY) Orta Doğu seferlerinde iptal kararı aldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerin 2 Mart 2026'ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman'a yönelik seferlerin ise 28 Şubat 2026 için iptal edildiğini bildirdi. HABER DETAYI Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Körfez ülkeleri tek tek hava sahalarını kapatıp uçuşl
Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Körfez ülkeleri tek tek hava sahalarını kapatıp uçuşları durdururken THY'den de ilk açıklama geldi.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerin 2 Mart 2026'ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerin ise 28 Şubat 2026 için iptal edildiğini bildirdi.
Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin takip edildiğini ve ilave sefer iptalleri olabileceğini belirtti.