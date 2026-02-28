İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlanmasına soruşturma açıldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Şah'ın oğlu Pehlevi: İran'ı geri alma zamanı yaklaştı, sokaklara dönün

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından İran halkına seslendi. Pehlevi, "Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum" dedi ve sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 13:07, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 13:09
Şah'ın oğlu Pehlevi: İran'ı geri alma zamanı yaklaştı, sokaklara dönün

ABD-İsrail İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. İran ise misilleme yapacağını açıkladı ve bölgedeki ABD üsleriyle birlikte İsrail'in bazı kentlerine saldırılarda bulundu. Saldırılarda İran dini lideri Hamaney'in evinin yakını ile birlikte hükümet binaları da hedef alındı.

Siyonist devletin bölgedeki güvenliği için rejim değişikliği hedefleyen ABD-İsrail'e ise Rıza Pehlevi'den destek geldi.

İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum." dedi.

Pehlevi'nin açıklamaları şu şekilde:

Önümüzde kader tayin edici anlar var.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın cesur İran halkına vaat ettiği yardım artık ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise büyük İran ülkesi ve milleti değil, İslam Cumhuriyeti, baskı aygıtı ve katliam makinesidir.

SOKAK ÇAĞRISI...

Ancak, bu yardımın ulaşmasına rağmen, nihai zafer yine bizim elimizle yazılacaktır. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz İran milletiyiz. Sokaklara dönüş vakti yakındır.
İslam Cumhuriyeti çökerken, ülkenin askeri, emniyet ve güvenlik güçlerine mesajım nettir:
Sizler İslam Cumhuriyeti'ni ve liderlerini değil, İran'ı ve İran milletini korumaya yemin ettiniz. Göreviniz halkı savunmaktır; baskı ve cinayetle vatanımızı rehin alan bir rejimi savunmak değil. Millete katılın ve istikrarlı, güvenli bir geçişe yardımcı olun. Aksi takdirde, Hamaney ve rejiminin batık gemisiyle birlikte boğulacaksınız.
Ve siz aziz vatandaşlarım:
Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha fazla nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran'ı geri almak.
Sizden şu an için evlerinizde kalmanızı, huzur ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Teyakkuzda ve hazır olun; tam zamanı geldiğinde -ki bunu size kesin olarak bildireceğim- nihai eylem için sokaklara döneceğiz.
Mesajlarımı sosyal medya ve uydu kanalları üzerinden takip edin. İnternet ve uyduda kesinti yaşanırsa, radyo dalgaları aracılığıyla sizinle iletişimde olacağım.
Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum.

