İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Orgeneral Abdulemir Kamil Şemmari ile görüştü. Görüşmelerde bakanlıklar arasındaki iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 14:16, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 14:17
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Orgeneral Sayın Abdulemir Kamil Şemmari'le bir görüşme yaptığı kaydedildi.
Görüşmelerde bakanlıklar arasındaki iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ele alındı.