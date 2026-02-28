İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
'Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli', AB personeli bölgeden çekiliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili diplomatik yolları araştırdıklarını, sivillerin korunmasını öncelik alarak gerekli olmayan AB personelini bölgeden çektiklerini duyurdu. Kallas, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli" mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili diplomatik yolları araştırdıklarını, sivillerin korunmasını öncelik alarak gerekli olmayan AB personelini bölgeden çektiklerini duyurdu.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli." mesajını paylaştı.

Tahran'ın "binlerce insanı öldüren, balistik füze ve nükleer programlarıyla, terör gruplarına verdiği destekle küresel güvenliğe ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirten Kallas, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını ve nükleer konu da dahil olmak üzere, diplomatik çözümleri desteklediğini anımsattı.

Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bölgedeki diğer bakanlarla görüştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"AB ayrıca diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakından koordinasyon sağlıyor. Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının ayrılışlarını kolaylaştırmak için tam olarak çalışıyor. Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor."
Kallas, AB'nin Aspides deniz misyonunun Kızıldeniz'de yüksek alarmda kalmaya devam ettiğini ve deniz koridorunun açık kalmasına yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.


