FETÖ'den aranan 5 kişi taksiye binip kaçarken yakalandı

Edirne'de durdurulan bir ticari takside, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile araç sürücüsü yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri; Malkara istikametinden keşan istikametine giden bir ticari taksiyi durdurdu.

K.K. idaresindeki takside yapılan incelemede "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile taksi sürücüsü K.K. yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile sürücü K.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



