Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

Bursa'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma, fiziki kavgaya dönüşerek sürücüye 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet el koyma yaptırımıyla sonuçlandı. Yeni trafik kanunu kapsamında verilen bu ceza, ilk uygulama olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 16:06, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 16:17
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

Bursa'da trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışma, fiziki kavgaya dönüşünce sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay, Merinos Kavşağı Batçık mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil, ticari araca yol vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Ticari araçtan inen üç kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kavga ve saldırının tüm detayları net şekilde görüldü.

Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza

YENİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İLK CEZA

Bursa'da yeni yürürlüğe giren trafik kanunu kapsamında, olay sonrası sürücüye ilk cezai işlem uygulandı. Saldırı ve ısrarlı takip nedeniyle sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Yeni kanuna göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldıran sürücülere aynı cezalar uygulanıyor. Ehliyetleri alınan sürücüler, yeniden ehliyetlerini alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda.

YETKİLİLERDEN UYARI

Bursa Emniyet yetkilileri, vatandaşları trafikte sakin olmaya çağırırken, yeni kanunla birlikte cezaların caydırıcılığının artırıldığını hatırlattı.

