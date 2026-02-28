Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı durdu: Küresel enerji arzı tehlikede

Önde gelen bazı petrol ve ticaret şirketleri, güvenlik riskleri sebebiyle bölge üzerinden yapılan sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Gemiler güvenli limanlarda bekletilecek

Reuters haber ajansına konuşan büyük bir ticaret şirketinin üst düzey yöneticisi, mevcut riskler nedeniyle gemilerini birkaç gün daha bulundukları yerlerde tutma kararı aldıklarını belirtti.

Şirketler, çatışma ortamı durulana kadar tankerlerin açık denize çıkmasını engelleyerek olası saldırıların önüne geçmeyi hedefliyor.

Günlük 20 milyon varillik sevkiyat risk altında

Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin ana damarı olarak kabul ediliyor. Boğaz üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve türevleri taşınıyor.

Uzmanlar, bu stratejik güzergahta yaşanacak herhangi bir uzun süreli aksamanın, küresel enerji piyasalarında arz şokuna ve fiyatlarda sert yükselişlere yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.