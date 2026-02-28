İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların en ağır bilançosu siviller arasında yaşanıyor. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren öğrenci sayısı 60'a yükseldi.

Okul doğrudan hedef alındı

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce 40 olarak duyurulan can kaybı, yapılan son açıklamayla 60'a çıktı.

Bölgesel gerilim büyüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı operasyonları başkent Tahran dahil birçok kenti kapsarken, İran ordusu da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar sürerken hava sahaları kapatıldı, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.