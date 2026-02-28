'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız." dedi.

28 Şubat 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bizleri bir araya getiren İstanbul İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün ayıdır. Değerlerimiz böyle zamanlarda berraklaşıyor. Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK'larımız her zamankinden daha fazla yardımlaşma faaliyetlerine ağırlık veriyor.

AK Parti olarak en tepeden, mahalle temsilcimize kadar iftar programlarından sahur programlarına kadar kimseyi ayırmadan beraber oluyoruz. İnsanımızın derdiyle dertleniyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. İstanbul teşkilatımızın tam kadro içinde sahada olduğunu görüyorum. Teşkilatımızı buradan tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken, gönül coğrafyamızdaki insanlarımızı da elbette unutmuyoruz.

"İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı"

Bir yandan Afganistan-Pakistan diğer yandan İran Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların altında neler yattığı malumunuz. İşte böyle bir tabloda Türkiye olarak biz, mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'mız, TİKA'mız, Kızılay'ımız, STK'larımız ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor ve ülkemizin yardım elimizi ulaştırıyoruz. Sudan'da, Gazze'de, Somali'de ve daha bir çok yerde kurulan iftar sofralarında Türkiye için dualar ediliyor.

Burada şunu da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hakim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran'a yönelik, Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Uzun süredir çatışmaların müzakere masasında çözülmesi için çok emek verdik. Sayın Trump ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm, taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı. İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı.

