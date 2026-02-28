Türkiye Kamu-Sen'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki

Türkiye Kamu-Sen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sivilleri hedef alan ve masum insanların hayatını hiçe sayan uygulamaların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kendisini dünyanın hakimi gibi gören ülkelerin diğer halkların yaşama hakkını yok saymasının insanlık adına kabul edilemez olduğu ifade edildi. ABD ve İsrail'in bölgeyi dizayn etmeye yönelik girişimlerinin istikrarsızlığı artırdığı ve çatışma ortamını derinleştirdiği kaydedildi.

"Savaşın Kazananı Olmaz"

Konfederasyon, devletlerin egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırıların yalnızca bölgesel barışı değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğine dikkat çekti. Bombaların altında hayatını kaybeden çocukların, yıkılan şehirlerin ve yerinden edilen milyonların savaşın en ağır bedelini ödediği vurgulandı.

Ramazan ayının manevi atmosferine işaret edilen açıklamada, müzakerelerin sonucunun beklenmeden başlatılan saldırıların insani değerlerle bağdaşmadığı ifade edildi. İran'ın çatışma dışında kalan ülkelere yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu adımların bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı uyarısında bulunuldu.

"Uluslararası Hukuk Herkes İçin Bağlayıcı Olmalı"

Sivillerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alınmasının açık bir savaş suçu olduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen, güçlü olanın hukuku yerine hukukun üstünlüğünün esas alınması gerektiğini belirtti.

Konfederasyon açıklamasında şu taleplere yer verildi:

Sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması,

Uluslararası toplumun çifte standartlı tutumdan vazgeçmesi,

Sorunların savaş yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi,

İnsan hakları ve uluslararası hukukun herkes için bağlayıcı olması.

Türkiye Kamu-Sen, savaşın ve şiddetin karşısında, barışın ve insan onurunun yanında olmaya devam edeceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.



