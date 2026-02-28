Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar belli oldu
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 22:29, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 22:27
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 3-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak alabilecek.
Adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart'ta açıklanacak.