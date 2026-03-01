Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 01:29, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Duran, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındığını bildirdi.
Donald Trump, ayrıca Kuveyt ve İngiltere liderleri ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.