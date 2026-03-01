Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi

DİL ŞARTI HAFİFLETİLDİ



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde denklik ve yatay geçiş süreçlerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı yönetmelik değişikliğiyle hem yurt dışı diplomaların tanınmasına ilişkin şartlar güncellendi hem de üniversiteler arası geçiş kuralları sıkılaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeye göre, öğrenim görülen programın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa denklik başvurularında dil yeterlilik belgesi istenmeyecek. Ayrıca dil ve edebiyat alanlarında eğitim alanlardan talep edilen yabancı dil puanı da, eğitim dili başvuru sahibinin ana diliyle aynı olduğu takdirde aranmayacak. Böylece denklik süreçlerinde dil sınavına ilişkin yük azaltılmış oldu.

YATAY GEÇİŞTE BAŞARI BARAJI 90'A YÜKSELDİ



Üniversiteler arası yatay geçişlerde başarı kriteri yükseltildi. Buna göre başarı baraj puanı 80'den 90'a çıkarıldı. Yönetim kurulları değerlendirme yaparken yalnızca kredi toplamını değil, mezuniyet için zorunlu olan çekirdek derslerin uyumunu esas alacak. Öğrenci bulunduğu sınıftan daha alt bir sınıfa geçiş yapamayacak. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyenlerin ise üniversitenin kendi dil sınavını geçmesi ya da YÖK'ün tanıdığı ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puan alması gerekecek. Yatay geçiş başvuru sonuçları puan sırasına göre ilan edilecek. Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek. İntibak programı, yeni dönemde diğer öğrencilerle aynı anda başlatılacak.

YURT DIŞINDAN GEÇİŞE SINIRLAMA



Yapılan değişiklikle, yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler Türkiye'deki örgün programlara yatay geçiş yapamayacak. Yurt dışından başvuran öğrenciler, eğitim süresince ilgili ülkede bulunduklarını pasaport veya e-Devlet gibi resmi belgelerle kanıtlamak zorunda olacak. Yurt dışından gelen öğrenciler çift anadal yapmak istediklerinde diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacak. Anne, baba veya eşin devlet görevlisi olması halinde görev bitimi; işçi olması halinde kesin dönüş durumunda ise öğrenci en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını geçmişse "kontenjan dışı değerlendirme" yapılabilecek. Ancak genel şartların sağlanması zorunlu olacak.