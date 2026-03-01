Gözler TÜİK'te: Türkiye 2025'i yüzde kaç büyümeyle kapattı?
Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme performansı belli oluyor. TÜİK, merakla beklenen GSYH verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler 2025'in son çeyreğinde yüzde 3,6, yıl genelinde ise yüzde 3,7'lik büyüme bekliyor. Gözler yarınki resmi açıklamalarda.
Türkiye ekonomisinin, 2025'in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları, yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini, yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin, 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.