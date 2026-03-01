MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda yapılıyor.

340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu.

Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutuldu.