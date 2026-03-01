Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin, bu ay vergi beyannamelerini vermesi önem taşıyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı.

Bu kapsamda, 2025 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin, bu gelirlerini vergilendirmesi önem taşıyor.

Kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler, bu kapsamda değerlendiriliyor.

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanım hakkına sahip olanlar), zilyetleri (kullananlar), irtifak ve intifa (yararlanma ve kullanma) hakkı sahipleri, kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi sayılıyor.

Geçen yıl elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek vergi beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle:

Soru 1 : Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek.

Soru 2 : Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verecek?

Beyannameler, 31 Mart'a kadar verilebilecek.

Soru 3 : Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi " üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek.

Soru 4 : Geçmiş veya gelecek yıllar için kira gelirinin tahsil edilmesi halinde beyanname ne zaman verilecek?

Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.

Soru 5 : Kira gelirine ilişkin istisnadan kimler yararlanamayacak?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak.

Soru 6 : Gurbetçilerin, Türkiye'de kiraya verdiği mülkler için beyanname vermeleri zorunlu mu?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek.

Soru 7 : Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?

Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

Soru 8 : Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Soru 9 : Kira beyanıyla tahakkuk edilecek gelir vergisi nasıl ödenecek?

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

Soru 10 : Ödemeler taksitlendirilebilecek mi?

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birilkte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.