Kripto para piyasasında yüzler 5 aydır gülmüyor

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması kripto para birimleri üzerinde baskı oluşmasında etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satışlar dikkati çekti.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerinin güç kaybetmesi ve geçen haftalarda ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması sonrası artan tarife belirsizlikleri de risk algısı üzerinde etkili oldu.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler bir süredir kripto para piyasalarını baskılayan gelişmeler arasında yer aldı.

Dün ABD ve İsrail, İran'a ortak saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran ordusu ise ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

Ayrıca, İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

Bu sabaha karşı İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu gelişmelerle, şubatta düşüş eğilimini bitcoin ve ripple beşinci aya, ethereum ise altıncı aya taşıdı.

Geçen ay bitcoin yüzde 14,1 azalışla 66 bin 926,5 dolara, ripple yüzde 16,3 kayıpla 1,37 dolara, ethereum yüzde 17,5 düşüşle 1966 dolara geriledi.

Şubat ayında bitcoin 59 bin 798 dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi, ethereum 1747,8 dolarla Nisan 2025'ten bu yana, ripple da 1,13 dolarla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla azalarak, 2 trilyon 304 milyar dolara gerilerken Total Market de düşüşünü 5. aya taşıdı.

- "Çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bitcoindeki hızlı geri çekilmenin ardında birçok majör etkenin olduğunu belirterek, "Son dönemde ETF'lerdeki akışlara baktığımızda bir çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz." dedi.

Yüksek tutarlı çıkışların hemen ardından güçlü girişlerin gelmesinin, piyasada yapısal bir güven kaybından çok, oynaklık dönemlerinde yapılan taktiksel pozisyon ayarlamalarına işaret ettiğini kaydeden Eşelioğlu, şöyle devam etti:

"Güçlü bir yükseliş sonrası oluşan kar realizasyonları ve türev piyasalardaki kaldıraç yoğunluğunun azalması da bu hareketin doğal bir parçası. Kripto piyasasında düzeltmeler çoğu zaman sert olur, ancak bu sertlik her zaman trend değişimi anlamına gelmez. Bitcoin ve ethereum dışında tablonun daha seçici olduğunu söyleyebiliriz. Likidite daraldığında sermaye genellikle daha yüksek piyasa değerine sahip varlıklarda toplanır. Orta ve küçük ölçekli projelerde geri çekilmenin daha derin olması bu nedenle şaşırtıcı değil."

Eşelioğlu, bu dönemde piyasanın, tematik heyecandan ziyade dayanıklılığı ödüllendirdiğini aktararak, "Temel hikaye ise değişmiş değil. Finansal altyapının dijitalleşmesi, varlık tokenizasyonu ve regülasyon tarafındaki kurumsallaşma süreci devam ediyor. Kısa vadede fiyat dalgalı olabilir, ancak uzun vadede sektörün kurumsal temeli güçleniyor." diye konuştu.

- Jeopolitik gerilimler ve ticaret politikaları kripto varlıklara da yansıyor

Eşelioğlu, küresel jeopolitik gerilimlerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliğin arttığı bir ortamda tüm varlık sınıflarında risk ayarlaması görülmesinin doğal olduğunu ifade ederek, kripto varlıkların da bu çerçevenin dışında olmadığını söyledi.

Tahvil piyasasındaki hareketler, doların seyri ve faiz beklentilerinin kripto varlık fiyatlamalarına doğrudan yansıdığını belirten Eşelioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak burada önemli olan, kurumsal yatırımcının tamamen piyasadan çekildiğine dair bir veri olmaması. Aksine gördüğümüz şey, volatilite arttığında pozisyon boyutlarının azaltılması ve portföy riskinin yeniden dengelenmesi. Bu, gelişmekte olan bir varlık sınıfında sağlıklı bir refleks. Jeopolitik riskler kısa vadede baskı yaratabilir, fakat orta vadede dijital varlıkların sınır ötesi transfer kabiliyeti ve merkeziyetsiz yapısı, özellikle belirsizlik dönemlerinde yeniden tartışma konusu haline geliyor. Bu da kriptonun sadece spekülatif değil, yapısal bir teknoloji olarak konumlandığını gösteriyor."

- "Fiyat düşüşleri inovasyonu durdurmaz, sadece finansman kalitesini daha seçici hale getirir"

Eşelioğlu, volatilite dönemlerinin genellikle spekülatif projeleri elerken teknoloji odaklı girişimleri daha görünür hale getirdiğini anlatarak, "Yapay zeka entegrasyonu özellikle veri analitiği, zincir üstü risk izleme ve otomatik akıllı sözleşme denetimi alanlarında somut karşılık buluyor. Fiyat düşüşleri inovasyonu durdurmaz, sadece finansman kalitesini daha seçici hale getirir." dedi.

2026'nın ikinci yarısı açısından belirleyici olacak unsurun büyük ihtimalle küresel likidite döngüsü olacağını aktaran Eşelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz politikasında net bir gevşeme, piyasa likiditesi konusunda alınacak kararlar ve düzenleyici çerçevenin daha öngörülebilir hale gelmesi, yeni bir sermaye dalgasının önünü açabilir. Bunun yanında kripto paraların ödeme sisteminde daha çok kullanılması ve tokenize gerçek dünya varlıklarının ölçek kazanması sektöre yeni bir anlatı sunabilir. ABD tarafında ise siyasi söylemler dönemsel olarak sertleşse de finansal teknoloji alanında küresel rekabet gerçeği değişmiyor. Kripto varlıkların tamamen dışlandığı bir politika çerçevesi beklemek gerçekçi değil. Temkinli fakat sistem içinde konumlandırmaya çalışan bir yaklaşımın devam etmesi daha olası görünüyor."

- Bitcoinde kuantum endişesi de görülüyor

Dijital varlıklarda uzmanlaşmış bir finansal hizmet sağlayıcısı ve varlık yöneticisi şirketi CoinShares'ın Araştırma Başkanı James Butterfill ise "Balina yatırımcıların ekim ayından bu yana 30 milyar dolar civarında bitcoin satışı yapması bitcoindeki düşüşün ana nedenleri arasında." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'u aday göstermesi ve bundan dolayı Fed'in daha şahin politikalar izleyeceğine yönelik öngörülerin de bitcoindeki düşüşte etkili olduğunu belirten Butterfill, temel seviyede işlem yapan yatırımcıların piyasadan çekilmesinin de düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Butterfill, panikleyen bitcoin ETF yatırımcıları nedeniyle haftalarca art arda toplam 4,3 milyar dolar tutarında çıkış görüldüğünü dile getirerek, İran'ın saldırı tehditlerinin de piyasa duyarlılığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bitcoin üzerindeki kuantum tehdidi endişesinin de sert düşüşlerde etkili olduğunu vurgulayan Butterfill, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm blok zincirini değil, yaklaşık 10-20 bin civarında bitcoinin kuantum hesaplamadan etkilenebileceğine inanıyoruz. Sadece Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) cüzdanları kuantum tehditlerine karşı savunmasız. Bitcoinde potansiyel olarak daha fazla düşüş yaşanabilir. Yaşanabilecek düşüş döngüsünün bu noktasında 'balina yatırımcılar' önümüzdeki birkaç ay içinde satış yapmayı bırakma eğiliminde olabilir."