Matematik şampiyonu Sarp Arel başarıya doymuyor

Kocaeli'de henüz 5 yaşındayken karekök hesaplamayı kendi başına keşfeden ve katıldığı uluslararası matematik olimpiyatlarında 3 birinciliği bulunan 9 yaşındaki Sarp Arel Güvenç, başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 11:52, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 11:52
Yazdır
Matematik şampiyonu Sarp Arel başarıya doymuyor

Halıdere İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sarp Arel, kendi başına 3 yaşında okumayı, 5 yaşında üç ve dört basamaklı sayıların karekökünü hesaplamayı öğrendi.

İlkokula başlamadan önce öğretmen annesinin evdeki yazı tahtasında kendi kendine üst düzey matematik problemleri çözen Sarp Arel, bilişsel gelişimi göz önünde bulundurularak ilkokula 2. sınıftan başladı.

Sayılara olan tutkusu, annesi ve öğretmenleri tarafından yakından takip edilen Güvenç, bu eğitim öğretim yılının başında katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı, Fermat Matematik Olimpiyatı ile Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Bu başarıların ardından yeni bir maratona giren Güvenç, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı (SASMO) sınavında derece elde ederek temmuzda düzenlenecek dünyanın en zor matematik yarışmalarından Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı finallerine katılma kotası almayı amaçlıyor.

- "Ekonomist ve piyanist olmak istiyorum"

Sarp Arel Güvenç, AA muhabirine, matematiği küçüklüğünden beri sevdiğini belirterek, "2-3 yaşından beri matematiğe, sayılara ilgi duyuyorum. 5 yaşında karekökleri bulunca yeteneğim ilerlemeye başladı. İlerleye ilerleye bu başarıları elde ettim." dedi.

Güvenç, matematikte ilerleyince ailesi tarafından online kursa yönlendirildiğini söyledi.

Her gün test çözdüğünü ve bu yıl katıldığı üç matematik olimpiyatında birinci olduğunu dile getiren Güvenç, "SASMO'ya hazırlanıyorum. Tam puanla bitirirsem temmuzda Singapur'da final sınavı olacak. Singapur'a gitmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Güvenç, müzikle de uğraştığından bahsederek, "6 yaşında Bilkent Müzik Okulunu burslu bitirmiştim. Piyano çalıyorum, bazı bestelerim de var." ifadesini kullandı.

Hedeflerine değinen Güvenç, gelecekte ekonomist ve piyanist olmak istediğini kaydetti.

- "Müzik ve matematik onun en iyi olduğu alan"

Anne Melike Sezer de oğlunun ilkokula başlamadan önce ortaokul müfredatındaki matematik konularını kendiliğinden öğrendiğini hatta ortaokula giden ablasının matematik problemlerini çözdüğünü söyledi.

Öğretmen olduğu için evde küçük yazı tahtasının olduğunu anlatan Sezer, oğlunu henüz 5 yaşındayken bu tahtada 4 basamaklı sayıların kareköklerini hesaplarken bulduğunu dile getirdi.

Sezer, Sarp Arel'e zaman zaman matematik soruları sorduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"4. ve 5. sınıf problemleri sorardık. O da çok rahat cevaplıyordu. Üslü sayılar, çarpanlara ayırma. Tabii isimlerini bilmiyordu bunların, ne olduğunu ben söylüyordum ona. Onun için faydalı bir şey yapmak istedim. Sarp 1. sınıfı okumadı. Bu sene onun için yapabileceğim en iyi şeyin de olimpiyatlara hazırlamak olduğunu fark ettim. O yüzden online bir kuruma yazıldık. O şekilde bu sene 3 matematik olimpiyatına katıldı. Üçünden de altın madalya aldı."

Oğlunun boş zamanlarında matematik videoları izleyerek, kitap okuyarak kendisini geliştirdiğini belirten Sezer, "Müzik ve matematik onun en iyi olduğu alan. Onu sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Sezer, katılmayı planladıkları birçok yarışma olduğunu, Singapur'daki olimpiyat finallerinin de bunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

