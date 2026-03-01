Türk gemileri için en üst düzey alarm: Hürmüz Boğazı'nda 'Seviye 3' kararı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair haberler üzerine Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 ilan etti. Gemilerin seyir duyurularını anlık takip etmesi istendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2026 12:56, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 13:17
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Araman Kurtarma Koordinsayon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" denildi.