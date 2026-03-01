DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı

İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,85, toptan fiyatlar ise yüzde 1 arttı. En yüksek aylık fiyat artışı yüzde 6,87 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" grubunda yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,17'lik düşüş kaydedilirken, diğer birçok grupta mevsimsel ve piyasa kaynaklı artışlar etkili oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 13:52, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 13:52
İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,85, toptan fiyatlar yüzde 1 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,85, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlarda yüzde 37,88 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 19,81 oldu.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı şubatta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 6,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda görüldü.

Onu yüzde 5,38 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,95 ile ulaştırma, yüzde 3,26 ile sağlık, yüzde 2,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,41 ile konut, yüzde 2,35 ile eğitim, yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,32 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,98 ile ev eşyası ve yüzde 0,09 ile haberleşme harcamaları grubu takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,17'lik azalma oldu.

İstanbul'da geçen ay fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsim etkisi ile izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları, sağlık harcamaları ve eğlence ve kültür harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan eşyada en yüksek artış madenler grubunda

Şubatta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 2,90 ile madenler oldu.

Onu yüzde 1,82 ile kimyevi maddeler, yüzde 1,57 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 1,45 ile inşaat malzemeleri, yüzde 1,33 ile gıda maddeleri ve yüzde 0,15 ile işlenmemiş maddeler grubu takip etti. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim görülmedi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar inşaat malzemelerinde yüzde 37,77, gıda maddelerinde yüzde 27,46, mensucatta yüzde 25,96, madenlerde yüzde 22,39, yakacak ve enerjide yüzde 20,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 17,97 ve kimyevi maddelerde yüzde 15,70 oldu.

