DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işleme kapatılacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde böyle bir kararın alınmadığı veya değerlendirme aşamasında olmadığı net bir dille ifade edildi. Söz konusu paylaşımların, finansal piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan kasıtlı bir manipülasyon girişimi olduğunun altı çizildi.

Ekonomik istikrarı hedef alan bu asılsız iddiaları yayanlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtildi. Kamuoyunun, resmi kanallar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmemesi ve yalnızca kurumların beyanlarını dikkate alması çağrısında bulunuldu.