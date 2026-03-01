DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Bankalar, gram altında makası 1000 TL'ye çıkardı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, güvenli liman talebi sert biçimde arttı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında küresel ölçekte yukarı yönlü hareket hızlanırken, yurt içinde bankaların uyguladığı makas aralığı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından İran hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Orta Doğu'da yeni ve daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini gündeme taşıdı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı misilleme açıklamaları, yatırımcıları hızla güvenli limanlara yönlendirdi.

Küresel risk iştahı düşerken, özellikle kıymetli metallerde sert fiyatlamalar görüldü.

Analistler, çatışmanın enerji hatları ve Hürmüz Boğazı çevresine sıçrama ihtimalinin petrol fiyatlarını da yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, enflasyon beklentilerini artırırken altına olan talebi daha da güçlendiriyor.

Gram altında bankalar 1000 TL makas belirledi

27 Şubat günü 7.449,232 TL seviyesinden kapanış yapan ve günlük bazda 129,570 TL artışla yüzde 1,77 prim kaydeden gram altın, jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, bankaların satış fiyatlarında oldu.

Bankalar, artan oynaklık ve risk primi nedeniyle altın satış fiyatına yaklaşık 1000 TL'lik makas ekleyerek gram altını 8500 TL seviyesine yakın fiyatlardan satmaya başladı. Bu durum, fiziki altın ile banka kotasyonları arasındaki farkın belirgin şekilde açıldığını gösteriyor.

Gümüşte de benzer tablo yaşanıyor

Cuma gününü 132,8959 TL seviyesinde kapatan gram gümüş de savaş sonrası artan güvenli liman talebiyle yukarı taşındı. Bankalarda gümüşün gram satış fiyatı 145 TL'nin üzerine çıktı. Gümüşteki yükseliş, hem altına paralel hareketten hem de endüstriyel metal olma özelliği nedeniyle artan küresel belirsizlikten besleniyor.

Piyasada "savaş primi" dönemi

Uzmanlar mevcut fiyatlamayı "savaş primi" olarak tanımlıyor. Çatışmanın sınırlı kalması durumunda fiyatlarda kar satışları görülebileceği belirtilirken, gerilimin bölgesel savaşa dönüşmesi halinde altın ve gümüşte yeni zirvelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD-İran hattında doğrudan çatışmaya evrilmesi ya da İsrail'in operasyonlarını genişletmesi durumunda, piyasalarda güvenli liman talebinin daha da artabileceği vurgulanıyor.

