Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle, olağanüstü toplantı yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 16:10, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 16:02
Katar merkezli Al Jazeera televizyonun ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün video konferans yoluyla olağanüstü toplantı düzenleyeceği" ifade edildi.

Söz konusu toplantının, İsrail ve ABD'nin, İran'a başlattığı; İran'ın da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde düzenlediği misilleme saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

