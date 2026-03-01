İran'ın Beyt Şemeş'e düzenlediği füze saldırısında 6 kişi öldü
İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 6 İsrailli öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 17:15, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 17:08
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 6 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.