Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 17:05, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletip son durumu değerlendirdi.
