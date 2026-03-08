Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Aylıkla ödül listesinde yer almasına karşılık vefat eden öğretmenin ödül ücreti varisine ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 25.03.2022 tarih ve 46520345 sayılı yazısıyla öğretmeni (müteveffa)'ın 2021 yılında üstün başarı belgesi alarak ödül almaya aday olduğu, ancak; ödül almasının uygun görüldüğü 26.01.2022 tarihli ve 44520 sayılı Valilik olurundan önce 09.10.2021 tarihinde vefat etmesi nedeniyle ödülünden varisinin yararlanıp yaralanamayacağı konusunda görüş yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 46520345 sayılı görüş yazısında; "Adı geçenin, ödül almasının uygun görüldüğü 26.01.2022 tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesinin 2 inci paragrafında yer alan; "Memurlara, ... Üstün Başarı Belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 üne kadar ödül verilebilir." hükmü gereğince varisinin ödülünden yararlanamayacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

