Ali Babacan: Türkiye Göç Dalgalanmalarına Karşı Hazırlıklı Olmalı!

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve ABD'nin de katıldığı askeri operasyonu kınadı. Operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Babacan, Türkiye'nin ekonomik riskler ve olası göç dalgalarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 01 Mart 2026 18:05, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 20:15
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in başlattığı ve ABD'nin de katıldığı İran'a yönelik askeri operasyonun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Uluslararası Hukuk Vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve ABD'nin de dahil olduğu askeri operasyona ilişkin açıklama yaptı. Babacan, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Babacan, İsrail'in gerekçe olarak öne sürdüğü "önleyici savaş" kavramının uluslararası hukukta yerinin bulunmadığını belirtti.

"Bölgesel İstikrar İçin Büyük Tehlike"

Müzakere süreçleri devam ederken askeri müdahaleye başvurulmasını eleştiren Babacan, bu adımın bölgesel istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Geçmişte yaşanan dış müdahalelere atıfta bulunan Babacan, bu tür girişimlerin demokrasi inşa etmediğini, aksine kaosu ve insani trajedileri derinleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye İçin Ekonomik Risk ve Göç Uyarısı

İran'ın yönetim merkezleri ile altyapısının hedef alınmasının Türkiye açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceğini belirten Babacan, olası ekonomik riskler ve yeni göç dalgalarına dikkat çekti.

Enerji güvenliği konusuna da değinen Babacan, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji rotalarının tehdit altına girmesinin dünya ekonomisini sarsabilecek boyutlara ulaşabileceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda İran'a yönelik saldırıları kınadığını yineleyen Babacan, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanması ve olası kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Babacan, çözümün sağduyu ve uluslararası hukuk çerçevesinde aranması gerektiğini kaydetti.

