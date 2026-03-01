İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında Merkez Bankasına ait nakit para taşıyan bir askeri uçağın 27 Şubat'ta düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 20:17, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 20:18
Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Polis Genel Müdürü Mirko Sokol, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında 4 çocuğun da olduğu uçak kazasında ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 37 olduğunu söyledi.

Cesetlerin tümüyle parçalanmış olması nedeniyle şu ana kadar 9 kişinin kimliğinin tespit edildiğini dile getiren Sokol, sürecin devam ettiğini aktardı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz da başkentte gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın nedenlerinin henüz bilinmediğini ve bunun belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bu soruşturma bir gecede çözülemez, karakutunun bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkililer, uçaktan düşen banknotların resmi seri numarası taşımadığını ve bu nedenle herhangi bir parasal değerinin bulunmadığını açıkladı.

Uçağın düşmesinin ardından yüzlerce kişi Bolivya Merkez Bankası'na gönderilmek üzere taşınan paraları toplamak için olay yerine akın etmişti.

Savunma Bakanı Marcelo Salinas, dünkü açıklamasında, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü belirtmişti.

